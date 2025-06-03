بلدية غزة تطلق نداءً عاجلا لتوفير الآليات والوقود

غزة- (د ب أ)

أطلقت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلا لتوفير الآليات والوقود، محذرة من "شلل شبه تام يهدد بتوقف الخدمات الأساسية".

وقالت بلدية غزة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "يشكّل النقص الحاد في الآليات، وعدم توفّر الوقود وقطع الغيار اللازمة لصيانة الآليات، مشكلة كبيرة تواجه البلدية وتحدّ من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمدينة، لا سيما بعد تدمير الاحتلال لنحو 134 آلية، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي عدد الآليات، بالإضافة إلى عدم توفّر الوقود والزيوت بشكل دائم لتشغيل الآليات والمرافق الخدمية".

وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ضرورة التدخل العاجل وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، ومساعدة البلدية في الحد من الكارثة الخطيرة التي تعيشها المدينة نتيجة حرب الإبادة.