شجرة عمرها نصف قرن تتسبب في إصابة 12 شخصًا بإيطاليا (فيديو)

(وكالات)

تسببت شجرة ضخمة يبلغ عمرها 50 عامًا، في إصابة 12 شخصًا، بينهم حالتان وصفتا بالحرجة، في مدينة فينسيا الإيطالية وذلك بعد وقوعها بشكل مفاجئ.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث وقع في أحد شوارع المدينة المزدحمة، حيث تهاوت الشجرة فجأة من جذعها لتسقط على من كان في محيطها دون سابق إنذار. وأظهرت تسجيلات مصورة الشجرة العملاقة وهي تنكسر من قرب الجذور.

ومن بين المصابين، تعرضت سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا لإصابة بالغة في البطن، وهي الآن في حالة حرجة داخل وحدة العناية المركزة. وكانت تجلس برفقة طفليها بالقرب من موقع السقوط، وقد نُقلا إلى مركز نفسي لتلقّي الرعاية، بعد تعرضهما لصدمة نفسية نتيجة الحادث.

كما أفادت السلطات بأن امرأة أخرى في الخمسينات من عمرها أُصيبت بجروح خطيرة في منطقة الصدر، ما استدعى إدخالها المستشفى في حالة حرجة أيضًا.

وقالت فرانسيسكا زاكاريوتو، المسؤولة عن إدارة البنية التحتية العامة في فينيسيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الشجرة لم تُظهر أي علامات مرض أو ضعف سابقًا، وكانت تخضع لفحوصات دورية ضمن برنامج صيانة الأشجار في المدينة. وأضافت: "لم تكن هناك مؤشرات تُنذر بوقوع مثل هذا الحادث".