وزير خارجية إيران: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

بيروت- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحترم شؤون لبنان الداخلية ولا تتدخل فيها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن عراقجي قوله في مطار بيروت: "زيارتي لبنان تأتي في إطار الجولة الاقليمية التي اقوم بها. في السياسة الخارجية لإيران نضع في سلم أولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا، سالتقي اليوم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".

وأضاف: "لطالما دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة. نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل ونحن نحترم شؤونه الداخلية ولا نتدخل فيها".

ووصل عراقجي إلى بيروت قادما من مصر، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين .