القبض على شخص في مطار مومباي بحوزته 47 أفعى سامة

(بي بي سي)

ألقت السلطات الهندية القبض على شخص بحوزته عشرات الزواحف النادرة، بينها عدد من الأفاعي السامة، بعد أن حاول إدخالها إلى البلاد، بطريقة غير قانونية.

وكان المواطن الهندي عائداً من تايلاند، عندما أوقفته الجمارك الأحد في مطار مومباي.

وقال مسؤولون إن الزواحف، بينها 47 أفعى سامة، كانت مخبأة في حقائب الرجل. واحتجزت كلها بموجب قوانين حماية الحياة البرية، المعمول بها في الهند.

ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه فيه، الذي لا يزال رهن الاعتقال، ولم يتسن له التعليق على القضية.

ونشر مسؤولون في الجمارك صوراً على منصة اكس، لعدد من الأفاعي الملونة في صحن.

ويقول المنشور إنهم احتجزوا ثلاثة أفاعي قرناء عنكبوتية الذنب، وخمس سلاحف آسيوية، و44 من أفاعي الحفر، بحوزة أحد المسافرين.

ولم يتضح من أين جاءت هذه الزواحف.

ولا تمنع الحكومة الهندية استيراد الحيوانات، ولكن قوانين حماية الحياة البرية في البلاد تحظر دخول أنواع معنية، بينها المهددة بالانقراض، أو المحمية من قبل الحكومة.

ويتعين على المسافر أيضاً أن يحصل على ترخيص استيراد حيوانات البراري.

واعتادت الجمارك احتجاز حيوانات البراري المحظورة بحوزة مسافرين يحاولون إدخالها إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

ففي يناير/ كانون الثاني، اعتقلت السلطات الهندية رجلاً كندياً في مطار دلهي، يحمل جمجمة تمساح في أمتعته. وفي الشهر التالي، أوقفت سلطات مطار مومباي مسافراً يحمل خمسة من قردة السيامنغ الصغيرة التي تعيش في غابات أندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وكانت القردة، المهددة بالانقراض وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في صندوق بلاستيكي، داخل حقيبة المسافر.

وفي نوفمبر/ كانون الثاني، أوقف أعوان الجمارك مسافرين اثنين عائدين من بانكوك، يحملان 12 سلحفاة غريبة.

وفي 2019، احتجز المسؤولون في مطار تشيناي أفعى حفر قرناء، و5 سحليات، و4 سحليات زرقاء اللسان، و3 ضفادع شجر خضراء، و22 سلحفاة مصرية، كانت كلها بحوزة رجل قادم من تايلاند.