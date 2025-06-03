جوتيريش يدعو للتحقيق باغتيال غزيين خلال توزيع مساعدات

تل أبيب- (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الاثنين إلى فتح تحقيق مستقل في الضربات الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة، مما أثار رد فعل غاضب من الحكومة الإسرائيلية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورن مارمورشتاين، تصريح جوتيريش بأنه "وصمة عار"، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة لعدم ذكره حركة حماس أو رفضها لمقترحات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكتب مارمورشتاين في منشور على منصة "إكس": "لم يذكر كلمة واحدة عن أن حماس هي من تطلق النار على المدنيين وتحاول منعهم من جمع طرود المساعدات".

وكان جوتيريش قد طالب في وقت سابق بإجراء تحقيق في تقارير تستند إلى تصريحات حماس بأن ضربات إسرائيلية أودت بحياة غزيين مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات.

وقال المكتب الإعلامي التابع لحماس يوم الأحد إن 30 شخصا قُتلوا في مثل هذه الحوادث.

وكتب جوتيريش على منصة "إكس": "من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على الغذاء"، مضيفا أن على إسرائيل التزاما بموجب القانون الإنساني الدولي بتسهيل إيصال المساعدات.

ورفض الجيش الإسرائيلي هذه المزاعم، قائلا إن مراجعة أولية لم تجد أي دليل على إطلاق نار على مدنيين بالقرب من أو داخل منشآت المساعدات. ولم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وفي الآونة الأخيرة، سمحت إسرائيل لمؤسسة غزة الإنسانية بتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة، متجاوزة وكالات الأمم المتحدة، مع استئناف تسليم المساعدات بشكل محدود بعد حصار دام قرابة ثلاثة أشهر.