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البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب ونظيره الصيني الأسبوع الجاري

09:34 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

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واشنطن- (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، إنه من المرجح أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع.

ولم تقدم ليفيت أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من بكين.

وفي حال تمت المكالمة، من المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في منتصف مايو على تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فإن التوترات بينهما تصاعدت مجددا في الآونة الأخيرة.

وفي الوقت ذاته، يعمل مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن الإجراءات ستستهدف الدول التي تواصل شراء النفط والغاز والإمدادات الأخرى من الطاقة الروسية، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الصين.

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