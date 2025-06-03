مصرع فتاة وإصابة 69 شخصا بسبب الزلزال في تركيا



وكالات

وقع زلزال في جنوب غرب تركيا، مما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة 69 شخصا، وفق ما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير، أن زلزالا بقوة بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة مرمريس في ولاية موغلا وشعر بالزلزال في الولايات المجاورة، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد يرلي قايا، أنه لم يتم رصد أي دمار بعد الهزات، حسب التقييمات الأولية، وأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهيئات المعنية تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة.

وأشار إلى أنه نتيجة الزلزال، تم نقل الطفلة أفرانور جونلو 14 عاما، من منطقة فتحية إلى المستشفى بسبب إصابتها بنوبة هلع، ولكنه للأسف لم يتسن إنقاذها".

وأضاف أنه تعرض 69 مواطنا لإصابات بسبب حالات ذعر والقفز من أماكن مرتفعة، وتم تقديم الإسعافات لـ14 شخصا في الموقع، فيما لا يزال 46 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.

يذكر أنه سجلت الهزات في موغلا الساعة 02.17 ليلا وكان مركز الزلزال على عمق 67 كيلومترا قبالة منتجع مرمريس.