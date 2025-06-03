الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 مسيرات أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، تمكنت من إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:00 يوم 2 يونيو، إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو، يوم 3 يونيو، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير 3 طائرات دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتان اثنتان دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي كورسك وبيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة، فوق مياه بحر آزوف"، وفقا لسكاي نيوز.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت خلال الليل 162 مسيّرة أوكرانية غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع أوكرانيا.