

وكالات

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أنه من المرجح أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع.

ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من بكين، بحسب سكاي نيوز.

وفي حال تمت المكالمة، فمن المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين.

ورغم أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في منتصف مايو على تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فإن التوترات بينهما تصاعدت مجددا في الآونة الأخيرة.

وفي الوقت ذاته، يعمل مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن الإجراءات ستستهدف الدول التي تواصل شراء النفط والغاز والإمدادات الأخرى من الطاقة الروسية، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الصين.