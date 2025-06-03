بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر



وكالات

أعلنت بيانات المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل فجر اليوم الثلاثاء، أن زلزالا ضرب منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز وتركيا وشعر به سكان مصر.

وبحسب البيانات، وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على عمق 44.7 كم منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز وتركيا الساعة 02:17:27 صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت البيانات حدوث هزات تالية في فرنسا 3.8 وسويسرا 3.2 على مقياس ريختر.

وشعر سكات محافظة الجيزة بهزة هزة أرضية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

ولم تعلن السلطات التركية أو المصرية عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء هذه الهزات الأرضية حتى اللحظة.