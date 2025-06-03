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السعودية تحبط محاولة تهريب 108 مخالفين للحج عبر شاحنات نقل ثقيل

03:23 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

جبل عرفات

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وكالات

أطاحت الجهات الأمنية السعودية بعصابة مكوّنة من 3 مواطنين، تورّطوا في محاولة تهريب 108 مخالفين لأنظمة الحج إلى مكة المكرمة، مستخدمين طرقًا غريبة ومبتكرة للتمويه.

وكشفت التحريات، أن أفراد العصابة قاموا بتجهيز مقر داخل إحدى الاستراحات، ليكون نقطة تجمع للمخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة، تمهيدًا لتهريبهم إلى مكة عبر شاحنات نقل ثقيل، وقد تم تجهيز تلك الشاحنات بمخابئ سرية داخل صندوق الشاحنة، تمت تغطيته بشبك احترافي ومصفوف بكميات من الحصى (البحص) لإخفاء من بداخله.

إلا أن يقظة رجال الأمن حالت دون إتمام المخطط، إذ تم رصد تحركاتهم المشبوهة، ومداهمة الموقع في الوقت المناسب، ما أسفر عن إحباط العملية وتوقيف أفراد العصابة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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