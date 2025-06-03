ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بـ"أي تخصيب لليورانيوم".

وكتب الرئيس على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم".

وتأتي رسالة ترامب الجازمة بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن آخر اقتراح قدمته واشنطن لطهران السبت، يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته إدارة ترامب، وفقا لسكاي نيوز.