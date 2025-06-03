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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي

12:14 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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وكالات

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الخارجية الأمريكية ماركو روبيو
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