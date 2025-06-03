وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي
12:14 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025
وكالات
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو. pic.twitter.com/DcJGjW9jq4— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 2, 2025
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