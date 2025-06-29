إذاعة الاحتلال: القصف الواسع على شمال غزة هدفه إجبار السكان على النزوح

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القصف الواسع صباح اليوم على شمال غزة يهدف لإجبار السكان على النزوح تحضيرا لإدخال آلاف الجنود لمعاقل حماس.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن غارات إسرائيلية تدمر أكثر من 15 منزلا في حي التفاح ومنطقتي جباليا البلد والنزلة شمالي قطاع غزة، لافتة إلى حدوث عمليات نزوح كبيرة من مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن مستوطنين أطلقوا النار على 3 فلسطينيين وأحرقوا منزلا بقرية حزما شمال شرق القدس.

وأشارت إذاعة الاحتلال، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى القرية بعد فرار المستوطنين ولم تعتقل أيا منهم.

وأفادت تقارير إعلامية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في بلدة حزما شمال شرق القدس.