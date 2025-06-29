وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، إن اتصالات بين مسؤولين إيرانيين تم اعتراضها أفادت بأن الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية الثلاث، كان أقل تدميرا مما توقعوا، وفق 4 مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الاتصالات التي كان من المفترض أن تكون خاصة وسرية، تضمنت تكهنات مسؤولين إيرانيين بشأن عدم كون الضربات الأمريكية مدمرة وواسعة النطاق كما توقعت طهران.

ويأتي ذلك معاكسا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصر على أن الهجوم أدى إلى تدمير المنشآت النووية الثلاث بالكامل.

لم تشكك الإدارة الأمريكية في وجود الاتصالات التي تم اعتراضها، لكنها عبّرت عن اختلافها مع استنتاجات الإيرانيين؛ إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "فكرة أن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث على عمق مئات الأقدام من الأنقاض هي هراء.. لقد انتهى برنامجهم النووي".