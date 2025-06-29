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المنسق الأممي في سوريا: ننتظر من الكونجرس إلغاء قانون قيصر

08:47 م الأحد 29 يونيو 2025

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك

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وكالات

أكد منسق الأمم المتحدة في سوريا، الأحد، أن الاستثمار في استقرار سوريا وأمنها ورفاهية شعبها مصلحة أوروبية.

وقال المنسق الأممي في سوريا، إن الأمم المتحدة تنتظر من الكونجرس الأمريكي إلغاء قانون قيصر المتعلق بفرض العقوبات على الدول، بدل تعليقه كل 6 أشهر.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن حكومة دمشق هي المحاور الوحيد في سوريا، مشددا على أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يجب أن تصبح جزءا من الدولة السورية الجديدة.

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