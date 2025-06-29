تصوير - هاني رجب:

يبدو أن "طبق الكشري" بات أحد وسائل الدبلوماسية المصرية الناعمة؛ إذ أصبح العديد من وزراء الخارجية والممثلين الدبلوماسيين الأجانب يحرصون على توثيق زيارتهم إلى مطاعم "الكشري".

وفي أحدث زيارة، ظهر دولة ميانمار چو تين شين وزوجته، وهما يعدّان أطباق الكشري بأحد مطاعم وسط البلد.

وكانت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته ماينل-رايزينجر، ظهرت في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، وهي تحضر طبق الكشري بنفسها في مطعم كشري أبو طارق الشهير.

وأظهرت الوزيرة النمساوية فرحتها وهي تجهز طبق الكشري المصري الشهير، وسط تصفيق الحاضرين بعد أن أكملت تحضير طبقين.

وليست هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها المطعم شخصيات دبلوماسية أجنبية؛ ففي الشهر الماضي، نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، يظهر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والعربية، وهو يزور عدة مواقع في القاهرة، بما في ذلك المتحف المصري الكبير وفرع المطعم الرئيسي، حيث استمتع بتناول طبق الكشري في تجربة مصرية تقليدية.

وفي نوفمبر 2024، زارت وزيرة خارجية بوليفيا، سيليندا سوسا، المطعم برفقة السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية. وخلال زيارتها الأولى لمصر، عبرت الوزيرة عن إعجابها بتجربة تناول الكشري.

كما قام وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في أكتوبر 2024، بزيارة أحد أشهر المطاعم في القاهرة لتجربة الكشري وطبق الأرز بلبن. وأشار عراقجي إلى أن رغبته في تناول هذه الأطباق الشعبية تأتي من حرصه على تعريف الإيرانيين بهذه الأطعمة المصرية المميزة.