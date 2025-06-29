بزشكيان: مستعدون لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج

وكالات

قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن الرئيس مسعود بزشكيان، الأحد، إن طهران مستعدة لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج.

وأشار بزشكيان، إلى أن تعزيز علاقات إيران مع دول الخليج يحمل رسالة سلام وأخوة وتنمية للعالم الإسلامي أجمع، مضيفا "مستعدون للتعاون مع مجلس التعاون الخليجي وبذلك سنفتح فصلا جديدا في علاقاتنا مع دول الخليج".

في سياق منفصل، قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراوني، الأحد، إن تخصيب اليورانيوم في إيران لن يتوقف أبدا.

وأكد إيرواني، أنه ليس هناك أي تهديد إيراني لمدير الوكالة الدولية للطاقة الرية رافاييل جروسي، مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة لا يمكنهم الآن دخول منشآت إيران النووية.

وأعرب إيراوني، عن استعداد طهران للمفاوضات لكن الظرف ليس مناسبا لمفاوضات مع أمريكا، موضحا أنه إذا أراد الأمريكيون إملاء شروطهم على إيران فالتفاوض معهم مستحيل.