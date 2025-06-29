انفجار في مصفاة تبريز الإيرانية

وكالات

أعلنت شركة تكرير النفط في مدينة تبريز الإيرانية، اليوم الأحد، انفجار كبسولة نيتروجين في مصفاة تبريز شمال غرب البلاد، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وقالت الشركة، في بيان، إن "كبسولة نيتروجين انفجرت داخل المصفاة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في الموقع"، دون أن تذكر تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتعد مصفاة تبريز من المنشآت النفطية الرئيسية، ولم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار بشكل دقيق، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان إضافي حول الوضع حتى لحظة النشر.