إعلان

انفجار في مصفاة تبريز الإيرانية

05:53 م الأحد 29 يونيو 2025

انفجار في مصفاة تبريز لتكرير النفط - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت شركة تكرير النفط في مدينة تبريز الإيرانية، اليوم الأحد، انفجار كبسولة نيتروجين في مصفاة تبريز شمال غرب البلاد، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وقالت الشركة، في بيان، إن "كبسولة نيتروجين انفجرت داخل المصفاة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في الموقع"، دون أن تذكر تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتعد مصفاة تبريز من المنشآت النفطية الرئيسية، ولم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار بشكل دقيق، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان إضافي حول الوضع حتى لحظة النشر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة تبريز الإيرانية مصفاة تبريز انفجار مصفاة تبريز كبسولة نيتروجين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد