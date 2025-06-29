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بسبب تهديدات أمنية.. باكستان تغلق معبر حدودي مع أفغانستان

05:25 م الأحد 29 يونيو 2025

باكستان تغلق معبر حدودي مع أفغانستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

أغلقت باكستان بشكل مؤقت معبر غلام خان الحدودي مع أفغانستان، بسبب تهديدات أمنية، مما أدى إلى تعطيل التجارة والسفر، حتى إشعار آخر.

وأعلن مسؤولون محليون في ولاية خوست أنه تم إغلاق معبر غلام خان الحدودي من قبل الجانب الباكستاني، بسبب مخاوف أمنية وسيظل مغلقا حتى إشعار آخر، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حاكم ولاية خوست أن السلطات الباكستانية أبلغت المسؤولين في معبر غلام خان مساء اليوم السابق أن الطريق سيتم إغلاقه مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية المستمرة.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم ذكر جدول زمني محدد لإعادة فتح الحدود وسيبقى الإغلاق ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وحثت السلطات المحلية جميع المواطنين والمسافرين والتجار على تفادي استخدام هذا الطريق واستخدام بدلا منه طرق بديلة للتنقل ونقل بضائعهم.

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