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بالفيديو.. حرائق ضخمة في مناطق إسرائيلية يتسبب بأضرار واسعة وإخلاء عدد من المنازل

05:20 م الأحد 29 يونيو 2025

حريق - ارشيفية

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القاهرة - مصراوي

اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في حي حليصة بمدينة حيفا، ما أدى إلى تضرر أربعة مبانٍ سكنية ومبنى متنقّل، وسط عمليات إخلاء مكثفة للسكان من الشوارع المحيطة، وتحسبًا لتوسع رقعة الحريق، تم أيضًا إخلاء عدد من المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وبحسب سلطات الإطفاء، تشارك في عمليات إخماد النيران طواقم كبيرة من رجال الإطفاء، إلى جانب ست طائرات أُرسلت للموقع لمحاولة السيطرة على الحريق، وأوضح قائد محطة الإطفاء في حيفا أن أحد المباني التهمته النيران بالكامل، وتمت مباشرة عمليات إخلاء السكان بالتزامن مع تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود عالقين.

من جهتها، أعلنت بلدية حيفا أن رئيس البلدية ومديرها العام وصلا إلى مركز القيادة الميداني الذي أُقيم في منطقة الحريق، وأن طواقم البلدية تعمل بالتنسيق الكامل مع الإطفاء والشرطة ونجمة داوود الحمراء، لتأمين السكان ومتابعة تطورات الموقف ميدانيًا.

وشملت عمليات الإخلاء شوارع "غوش عتصيون"، "عسفيا"، "رازئيل"، و"يعقوب بات"، حيث طُلب من السكان النزول عبر شارع غوش عتصيون باتجاه "هغيبوريم"، في حين نُقل طلاب المؤسسات التعليمية إلى أحد المراكز الآمنة في الموقع.

ودعت بلدية حيفا السكان إلى عدم الاقتراب من منطقة الحريق والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

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حريق مدينة حيفا
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