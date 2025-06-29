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قائد سابق لسجن إسرائيلي يتهم بن غفير: أقالني لرفضي تنفيذ أوامر غير قانونية

02:19 م الأحد 29 يونيو 2025

صحيفة يديعوت أحرونوت

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قائدًا سابقًا لسجن "أيالون" في إسرائيل قدم التماسًا للمحكمة العليا بأنه أُقِيل لرفضه الاستجابة لأوامر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن القائد قوله، إن "بن غفير أقالني لرفضي منح امتيازات غير قانونية لسجناء أمنيين يهود".

ومعتقل أيالون (سجن الرملة) أنشأته بريطانيا عام 1934، ومنذ عام 1953 بدأ الجيش الإسرائيلي باستخدام قسم منه لاحتجاز الفدائيين الفلسطينيين، ثم تحوّل بالكامل إلى سجن مركزي عام 1967، وأُطلق عليه حينها اسم "معتقل أيالون" واحتُجز فيه المعتقلون الجنائيون الإسرائيليون، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين من منطقة القدس خاصة.

وألحق بالسجن قسم خاص بالنساء عام 1968، أُطلق عليه "سجن نفي تيرتسا" ضم -إلى جانب المعتقلات الجنائيات الإسرائيليات- أسيرات فلسطينيات، وعام 1978 تم توسيع السجن بإضافة جناح جديد حمل اسم "معتقل نيتسان".

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