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أوكرانيا تعلن مقتل طيار وفقدان طائرة مقاتلة "إف–16"

02:11 م الأحد 29 يونيو 2025

القوات الجوية الأوكرانية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأحد، مقتل طيار أوكراني عندما أصيبت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 أثناء التصدي لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وقال البيان إن الطيار، وهو برتبة ليفتنانت كولونيل، بذل كل ما بوسعه لإبعاد طائرته المنكوبة عن المناطق السكنية، لكنه لم يتمكن من القفز بالمظلة من الطائرة في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن الطيار، وهو من مواليد عام 1993، أسقط سبعة أهداف جوية قبل قصف طائرته وموته، وتابع: "للأسف، تكبدنا خسارة مؤلمة أخرى".

وذكر البيان أن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيرة وصاروخ من طرازات مختلفة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، مما أسفر عن وقوع إصابات وحدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

ويعتبر فقدان الطيارين المدربين في الغرب على مقاتلات إف-16 الأمريكية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا، وتعتبر الخسائر من أسراب طائرات إف-16 نادرة نسبيا حتى الآن، وتحاول أوكرانيا صد الغزو الروسي الكامل منذ فبراير 2022.

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