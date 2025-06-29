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سرايا القدس تعلن قصف تجمعات جنود الاحتلال بخان يونس

01:33 م الأحد 29 يونيو 2025

سرايا القدس

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وكالات

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا أمس السبت بقذائف "هاون" تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط شارع 5 شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس السبت، أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها سيطروا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت أن مقاتليها فجروا عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة والتي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلًا عن تدمير مئات الآليات العسكرية، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

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سرايا القدس جنود الاحتلال خان يونس حركة الجهاد الإسلامي، إيران وإسرائيل العدو الصهيوني قطاع غزة
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