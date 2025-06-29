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4 شهداء من منتظري المساعدات برفح جنوبي غزة

12:19 م الأحد 29 يونيو 2025

انتظار المساعدات بغزة

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وكالات

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع 4 شهداء ومصابين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، بحيث تجبر الفلسطينيين المجوّعين على المفاضلة بين الموت جوعًا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بينما قال مصدر في المستشفى المعمداني إن فسلطينيًا استشهد في قصف مسيرة إسرائيلية شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت شهادات جنود إسرائيليين حول أوامر بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة، خلال الشهر الماضي بهدف طردهم أو تفريقهم على الرغم من عدم تشكيلهم أي تهديد.

ووصف أحد الجنود الوضع للصحيفة بأنه "انهيار تام للقواعد الأخلاقية داخل الجيش الإسرائيلي".

وذكرت "هآرتس" أن إحصاءات السلطات الصحية في غزة أن 549 شخصًا استشهدوا قرب مراكز توزيع المساعدات، في المناطق التي كان ينتظر فيها السكان وصول شاحنات الأمم المتحدة المحمّلة بالغذاء منذ 27 مايو فيما تجاوز عدد المصابين أربعة آلاف.

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جيش الاحتلال المساعدات غزة
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