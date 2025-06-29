وكالات

أفادتؤ بتسجيل زيادة بـ30% في حوادث اعتداءات ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين بالضفة الغربية منذ مطلع العام.

وأمس السبت، كشفت لجنتان فلسطينيتان، أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1000 منزل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، حيث يواصل حملة الاقتحامات والاعتداءات.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، في بيان لها، إن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت المنازل المتبقية جزئيًا، وأصبحت غير صالحة للسكن.

وفي 21 يناير الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، فيما لا تزال العملية متواصلة.