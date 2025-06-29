بالصور: توافد المشاهير على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس

(بي بي سي)

عقد الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، قرانه على مقدمة البرامج التلفزيونية، لورين سانشيز، في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية يوم الجمعة.

ورافق المصورون الصحفيون نجوم برامج الواقع والممثلين، وأفرادا من العائلات المالكة وعددا كبيرا من نجوم الصف الأول في قوارب مائية، أثناء توجههم إلى الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

كانت أوبرا وينفري، التي حضرت حفل خطوبة الزوجين في عام 2023، من بين 200 ضيف.

شاركت كيم وكلوي كارداشيان صوراً من الحدث، وتم تصويرهما لاحقاً وهما تنطلقان بسرعة في تاكسي مائي.

الممثل، أورلاندو بلوم، يقف أمام المصورين أثناء مغادرته الحفل.

مصمم الأزياء دومينيكو دولتشي (يمين الصورة)، الذي ساعد في تصميم ملابس سانشيز ليوم عرسها الكبير.

المتفرجون المتحمسون يرصدون جيف بيزوس، في طريقه إلى جزيرة سان جورجيو في البندقية.

المغني وكاتب الأغاني الأمريكي آشر (يسار) مع نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي (يمين).

احتج نشطاء في البندقية على خلفية حفل زفاف جيف بيزوس، مشيرين إلى المخاوف بشأن المناخ والسياحة المفرطة.

ويعني مصطلح "السياحة المفرطة" تدفق أعداد هائلة من الزوّار خلال فترات قصيرة، ما يخلق ضغوطاً على البنية التحتية والموارد والخدمات.

اختار محرر شؤون الموضة، إدوارد إنينفول، وعارضة الأزياء الإيطالية، فيتوريا سيريتي، ألواناً باهتة لهذا اليوم الحار.

وارتدى جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملابس السهرة.