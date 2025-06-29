الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء مناطق في شمال غزة "فورًا"

بي بي سي

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق في شمال غزة إلى إخلاء مناطقهم "فوراً" والتوجه جنوباً إلى منطقة المواصي.

وحذر المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" صباح اليوم، المتواجدين في مناطق مدينة غزة وجباليا وأحياء الزيتون الشرقي، والبلدة القديمة، التركمان، جديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من اشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق.

وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "يعمل بقوة في هذه المناطق"، مشيراً إلى أن "الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، تشتد وتمتد غربًا إلى مركز المدينة".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، أنه قتل "أحد مؤسسي حركة حماس في غزة، حكم العيسى، القيادي البارز في الجناح العسكري للحركة، في مدينة غزة".

وأكّد الجيش الإسرائيلي أن العيسى لعب دوراً محورياً في تخطيط وتنفيذ هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ولم تُعلّق حركة حماس على إعلان الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

واستشهد 37 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال في ضربات عدّة شنها الجيش الإسرائيلي السبت، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل.

وقال بصل لوكالة فرانس برس، إن الجيش الإسرائيلي شن 6 ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 35 شهيدًا، بينهم تسعة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا في شمال القطاع.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني والمسعفين نقلوا شهيدين اثنين على الأقل وعددا من المصابين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة وسط القطاع.

"ودمّر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى 12 منزلاً نسفها بالمتفجرات في خان يونس، وعدّة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة"، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت استشهاد 81 فلسطينيًا و422 إصابة منذ يوم الجمعة وحتى ظهر السبت، نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب الوضع الميداني وتعذر الحركة في بعض المناطق المتضررة.