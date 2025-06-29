اجتماع أمني رفيع في إسرائيل لبحث عملية عسكرية موسعة في غزة

وكالات



كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا يضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واحتمالية شن عملية عسكرية برية موسعة في حال تعثّرت المفاوضات الجارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يدرس توسيع عملياته في غزة خلال الأيام المقبلة إذا لم تُحقق المفاوضات أي تقدم ملموس، في ظل تقييمات لدى الجيش تشير إلى أن حركة حماس تمرّ بأضعف مراحلها منذ بدء الحرب.

وفي حال تنفيذ العملية، حذّرت التقديرات الإسرائيلية من أن التوغل في الأحياء شديدة التحصين والمليئة بالأنفاق قد يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية، إلى جانب التسبب في أكبر موجة نزوح للمدنيين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.