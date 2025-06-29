إعلان

اجتماع أمني رفيع في إسرائيل لبحث عملية عسكرية موسعة في غزة

10:19 ص الأحد 29 يونيو 2025

عملية عسكرية بغزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا يضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واحتمالية شن عملية عسكرية برية موسعة في حال تعثّرت المفاوضات الجارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يدرس توسيع عملياته في غزة خلال الأيام المقبلة إذا لم تُحقق المفاوضات أي تقدم ملموس، في ظل تقييمات لدى الجيش تشير إلى أن حركة حماس تمرّ بأضعف مراحلها منذ بدء الحرب.

وفي حال تنفيذ العملية، حذّرت التقديرات الإسرائيلية من أن التوغل في الأحياء شديدة التحصين والمليئة بالأنفاق قد يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية، إلى جانب التسبب في أكبر موجة نزوح للمدنيين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية عسكرية بغزة إسرائيل غزة بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ثبت تعاطيه مخدرات.. النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية