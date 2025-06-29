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71 شخصا.. ما حصيلة الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجون إيران؟

08:59 ص الأحد 29 يونيو 2025

إسرائيل وإيران

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وكالات

أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير، اليوم الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصا.

وأضاف جهانكير: "في الهجوم على سجن إيفين، قتل 71 شخصا من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".

وفي وقت سابق، ذكر جهانجير أن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته، وفقا لسكاي نيوز.

وشنت إسرائيل منذ 13 يونيو غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، لكن قائمة الأهداف توسعت لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي، ما يدفع إلى التفكير في أن إسرائيل تحاول إطاحة النظام.

السجن يقع في شمال غرب طهران، وعبارة عن مجمع ضخم محصن بشدة ومعروف بين الناشطين المختصين بحقوق الإنسان.

ومعروف أن سجن إيفين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.

ويعتقد أن إيران تحتجز 20 مواطنا أوروبيا، بهدف الضغط على الغرب.

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