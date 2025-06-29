

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني سيصمد حتى آخر قطرة دم لمواجهة أي طرف يحاول فرض قرارات مصيرية على البلاد.

وقال في تغريدة على منصة إكس: "مرة أخرى، أظهر الشعب الإيراني العظيم قوته وصموده المذهلين أمام العالم".

وأضاف أن الأمواج الهادرة من الوطنيين الذين خرجوا إلى الشوارع لتكريم القادة العسكريين، والعلماء، والباحثين، والمواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء الذين قتلوا بوحشية على يد الكيان الصهيوني الجبان، تحمل جميعها رسالة واضحة.. على عكس الكيان الإسرائيلي الضعيف والعاجز، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "نحن لا نخفي شهداءنا، بل نفتخر بهم، لأنهم قدوتنا، وكونوا على يقين أنه مقابل كل ضابط أو عالم نفقده، هناك المئات ممن يصطفون ليحلوا مكانه".

وأرفق عراقجي التغريدة بصور ومقاطع من مراسم تشييع 60 شخصا، بينهم قادة عسكريون وعلماء ذرة، في العاصمة طهران أمس السبت، ممن قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.