إعلام سوري: توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي



وكالات

أفاد المرصد السوري، بتوغل قوات إسرائيلية في عدة مناطق بريف القنيطرة السورية السبت، من دون ورود أنباء عن وقوع اشتباكات.

وقال المرصد، إن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق بريف القنيطرة السورية صباح السبت، إذ شهدت المنطقة تحركات عسكرية إسرائيلية باتجاه بلدات صيدا وأبو مذراة جنوب محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحرك دورية عسكرية باتجاه قرية كودنة.

وأشار إلى أن التحركات جاءت دون وقوع اشتباكات أو تدخل رسمي من الجانب السوري على الأرض.

في غضون ذلك، نشيرت وسائل إعلام سورية محلية مقاطع فيديو، تظهر قوة من الجيش الإسرائيلي برفقة عربات عسكرية في قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، إذ نفذ الجنود عملية تفتيش داخل القرية تخللها إطلاق نار.

وذكر موقع "درعا 24" المحلي، أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد أن أنهت تحركها داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تفتيش وخلع لبعض أبواب المنازل وترهيب الأهالي.

كانت قرية الصمدانية الشرقية قد شهدت يوم الجمعة توغلا مماثلا لقوة إسرائيلية مكونة من دبابة وناقلة جنود ونحو 30 جنديا، قامت بتفتيش منازل مدنية ثم انسحبت من دون تسجيل حالات اعتقال.

كما سبق أن شهدت قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي توغلا آخر قبل أيام لدبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، أغلقت خلاله عدة شوارع داخل القرية، وفقا لروسيا اليوم.