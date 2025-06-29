"القناة 12" العبرية: تل أبيب على مشارف قررارات وحسم بشأن غزة



وكالات

قالت "القناة 12" العبرية، إن إسرائيل على مشارف أسبوع من القرارات والحسم في ما يتعلق بالحرب على غزة.

وقالت إن رئيس الأركان المقدم إيال زامير سيجتمع اليوم الأحد مع المجلس الوزاري السياسي والأمني ​​المصغر، ليؤكد أن الجيش يحقق الأهداف التي حددها "الكابينيت".

ومن المتوقع أن يُكمل الجيش الإسرائيلي خلال أيام قليلة تقدمه نحو الخطوط التي حددت له في عملية "عربات جدعون"، وهي العملية الجارية حاليا في قطاع غزة.

وفي الواقع، سيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي عسكريا على ما يقرب من 75% من أراضي قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن القيادة الجنوبية تستعد لتخصيص المزيد من القوات للحملة في إطار الاستعدادات وإمكانية استمرار العملية.

ووفق المصدر ذاته، سيعرض الجيش الإسرائيلي جميع البدائل والاحتمالات، وسينتظر في الواقع قرار القيادة السياسية إما استكمال احتلال القطاع وهو أحد الخيارات، أو التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الخيار الآن هو حكم عسكري في القطاع.

وأوضحت القناة العبرية، أن ضغطا كبيرا يمارس على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، حيث يُطالبه مقربوه بالتوصل إلى اتفاق الآن لأنه متروك وحيدا بلا دعم وليس لديه من يساند حماس، كما كان قبل العملية الإسرائيلية في إيران.

كما تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة الضغط على قطر، ومن ثم على حماس، ليحدث اختراقا، وفق المصدر ذاته، وفقا لروسيا اليوم.

ويبين المصدر أنه ومع ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا أيضا على رئيس الوزراء نتنياهو إذ تستخدم جميع أدواتها للدفع نحو اتفاق.

ولفتت في السياق إلى أن الوقت حان لاتخاذ قرارات قيادية جريئة.

وقدّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، حيث قال: "أعتقد أننا قادرون على التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسبوع المقبل".

وفي الأيام الأخيرة، جرت مناقشات محمومة سعيا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر إلى تفعيل الاتفاق بينما يعزز القطريون أيضا مشاركتهم ويضغطون على حماس.

وقال مصدر إسرائيلي: "بعد العملية في إيران، ازدادت فرص التوصل إلى اتفاق.. لم تعد حماس تحظى بالدعم الإيراني ولم يعد لها حزب الله.. لم يبق لها سوى القطريين والضغط يتصاعد من الداخل أيضا.. حماس تريد حقا وقف إطلاق النار لمنع انهيار النظام".

هذا، ولا يزال الجدل قائما حول صفقة الرهائن بسبب مطالبة حماس إسرائيل بموافقتها على إنهاء الحرب في غزة كجزء من الصفقة، فيما يحاول ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط إيجاد صيغة متفق عليها.