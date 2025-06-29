ترامب: أمريكا تُنفق مليارات الدولارات سنويًّا لحماية ودعم إسرائيل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويًّا، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل.

وأعلن ترامب، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لاستعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "نتنياهو قام بعمل رائع عندما عمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران، والأهم من ذلك، أنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستتضمن استعادة المحتجزين".

وتساءل ترامب: "كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء"، واصفًا ما يحدث بأنه مطاردة سياسية، وفقا للغد.