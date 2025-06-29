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ترامب: نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لاستعادة المحتجزين

02:31 ص الأحد 29 يونيو 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لاستعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "نتنياهو قام بعمل رائع عندما عمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران، والأهم من ذلك، أنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستتضمن استعادة المحتجزين".

وتساءل ترامب: "كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء"، واصفًا ما يحدث بأنه مطاردة سياسية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويًّا، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل، وفقا للغد.

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