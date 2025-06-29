

وكالات

أعلن موقع "خبر فوري" الإيراني، أن المضادات الجوية تتصدى لمسيرات إسرائيلية صغيرة في محافطة شيراز.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر محلية، أنه تم سماع أصوات انفجارات في شيراز جراء تفعيل الدفاعات الجوية لمواجهة الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي في وقت سابق، أن طهران لا تستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد.

وشنت إسرائيل عملية ضد إيران في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.

واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.

وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو.

بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر من ذلك.