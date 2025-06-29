رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق منتقدا نتنياهو: يجب أن يعود لمنزله



وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الإدارة السياسية فاشلة تماما وعليها المضي نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى.

وظهر نفتالي بينيت في مقابلة مع القناة الـ"12 الإسرائيلية" معلقا على الأوضاع بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته كرئيس للوزراء، وعلى خلفية انتهاء حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت: "أداء الجيش في غزة ممتاز لكن الإدارة السياسية كارثية وفاشلة تماما، ومع التخبط السياسي أقترح الذهاب لصفقة شاملة وترك مهمة تدمير حماس للحكومة المقبلة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "نتنياهو يجب أن يعود لمنزله والجميع متفق أن له إنجازات لكنه تسبب أيضا في أضرار جسيمة، والضغط الكبير على الجبهات أفقدنا القدرة على تركيز القوات لشن ضربة حاسمة، كما فشلنا في 7 أكتوبر وحدث انهيار كامل والهجوم على إيران أثبت قدرتنا وإرادتنا".

كما أوضح: "عندما توليت منصبي، في سياق غزة اتخذت ثلاثة إجراءات: الإجراء الأول هو عدم التسامح مطلقا، ولم أسمح لهم بالاقتراب من السياج. بعد يومين من توليي المنصب، اشتعل الجنوب بأكمله، وبالتعاون مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، أوقفنا ذلك. والأمر الثاني، وأنا أكشف عن هذا لأول مرة، هو أننا مع كبار قادة الجيش والشاباك، أعددنا خطة القضاء على يحيى السنوار و محمد الضيف، ولم يحدث ذلك وقتها بسبب انسحاب عيديت سيلمان من الائتلاف".

وتطرق للحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن "الهجوم على إيران كان مبنيا على تحركات روج لها خلال فترة ولايته"، قائلا: "لولا أفعالنا في عام 2021 لما صدر الأمر في عام 2025".