

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تلقي وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي.

وخلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى منتصف يونيو، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقا لسكاي نيوز.

وأعرب ولي العهد السعودي في الاتصال عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب الإيراني الشقيق ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما جدد الأمير محمد بن سلمان وقتها "إدانة المملكة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة إيران وأمنها كما تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".