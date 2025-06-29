شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في غزة



وكالات

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية، استهدفت خيمة تؤوي نازحين، عند مفترق السامر، في مدينة غزة.

وتقع الخيمة التي استهدفها جيش الاحتلال بالقرب من مركز بلدية غزة، على مقربة من مفترق السامر.

وتحلق طائرات الاحتلال الحربية والمروحية فضلا عن طائرات الاستطلاع بشكل مكثف في سماء مدينة غزة، إذ أن طائرات الاستطلاع هي التي قامت باستهداف خيمة للنازحين قرب مفترق السامر.

وهذا الاستهداف نتج عنه حتى اللحظة 3 مصابين، كما أن البحث لا يزال جاريًا من قِبَل الطواقم المختصة من الدفاع المدني والإسعاف، التي تبحث عما إذا كان هناك شهداء أو مصابون في هذه الخيمة أو الخيام المجاورة لها.

ويقوم جيش الاحتلال بعمليات نسف لمنازل المواطنين في شمال شرقي مدينة غزة، كما أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في محيط مسجد مصعب بن عمير بحي الزيتون، جنوب شرقي المدينة، وفقا للغد.

واستشهد عددا من المواطنين، بالإضافة إلى وقوع جرحى من جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي، غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن ارتقاء 5 شهداء، بينهم طفل، فضلا عن إصابة 10 آخرين.

وارتقى 66 شهيدًا في غارات للاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر السبت.

بدوره، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، أن قوات الاحتلال كثفت عمليات القصف وقتل المدنيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إن الشهداء بينهم 19 طفلًا و7 سيدات، إضافة إلى عدد من المجوَّعين ومنتظري المساعدات ومئات المصابين.

وأشار إلى أنه تم تدمير نحو 23 بناية سكنية في مناطق متفرقة من القطاع، تركزت في جباليا وحي التفاح والشاطئ بمدينة غزة.

وذكر أن مناطق جباليا البلد وخان يونس تتعرض لعملية تدمير واسعة ومسح لمربعات سكنية كبيرة.