واشنطن - (أ ب)

أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونا في ولاية تكساس يهدف لمنع الأطفال من مشاهدة المواقع الإباحية.

كانت حوالي نصف الولايات قد وافقت على قوانين مشابهة تتطلب أن تتحقق المواقع الإباحية من أعمار المستخدمين للوصول إلى المواد الإباحية.

وخلص رأي الأغلبية الذي كتبه القاضي كلارينس توماس إلى أن الإجراء لم يقيد حرية التعبير عند الكبار.

وكتب القاضي: "يحق للبالغين إتاحة مواد خليعة للقصر... لكن البالغين لا يحق لهم بموجب التعديل الأول من الدستور أن يتجنبوا التحقق من العمر".