مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بوقف حرب غزة- صور وفيديو

وكالات

خرج آلاف الإسرائيليين مساء السبت، في تظاهرات بمدينة تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وخلال المظاهرات رفع الإسرائيليون لافتات ترفض إبرام صفقة تبادل جزئية وتطالب باستعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب في غزة.

وتعتبر هذه المرة الاولى التي تعود فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى الخروج في احتجاجات للمطالبة بعودة ذويهم من غزة منذ بدء الحرب مع إيران قبل 3 أسابيع.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، أن هناك اتفاقية على الطاولة ويجب وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى، داعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العمل على وقف الحرب وإعادة ذويهم.

وقالت عائلات الأسرى، إن ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في إيران لن يتحول إلى نصر دون إعادة الأسرى، مضيفة "وقف الحرب مصلحة إسرائيلية إما أن ننهيها اليوم أو نغرق في وحل غزة".

تظاهرة ضخمة للمستوطنين في تل أبيب؛ للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة. pic.twitter.com/Dkxunkjm6a — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 28, 2025

وأوضحت عائلات الأسرى، أن الحرب ربما بدأت كحرب مشروعة ولكنها اليوم تحولت لحرب بدوافع سياسية، مؤكدة أن "الوقت يداهمنا ويجب إنقاذ الأسرى من خلال صفقة شاملة".

وشددت عائلات الأسرى، على أن رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب هو الشيء الوحيد الذي يحول دون إبرام صفقة، مؤكدين أنه مع كل يوم جديد من أيام الحرب تتزايد خطورة مقتل الأسرى.

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، إلى أن إعادة ذويهم هي الانتصار الصحيح، لافتة إلى أن المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية يمنعون عودة الأسرى.