أرمينيا تعتقل رجل دين بارزا على خلفية محاولة انقلاب مزعومة

أرمينيا - (أ ب)



ألقت سلطات أرمينيا القبض على رجل دين بارز ثان بتهمة وضع مخطط مناهض للحكومة، في أحدث تصعيد في حملة أمنية تستهدف منتقدي رئيس الوزراء نيكول باشينيان.



وأمرت محكمة في يريفان اليوم السبت باحتجاز رئيس الأساقفة ميكائيل أجاباهيان لمدة شهرين على ذمة المحاكمة، حسبما أفاد محاميه أرا زهرابيان، وذكر المحامي أن القرار "من الواضح أنه غير قانوني ولا سند له" مشيرا إلى أن موكله سوف يستأنف ضده.

ويتهم ممثلو الإدعاء أجاباهيان بالدعوة علنا إلى الإطاحة بالحكومة بقوة السلاح.



وواجهت قوات الأمن أمس الجمعة حشودا في مقر الكنيسة الرسولية الأرمينية خارج يريفان ، وهي تحاول القبض على أجاباهيان، وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجال الدين وهم يدفعون رجال الشرطة، بينما كانت تدق أجراس كاتدرائية قريبة.



وبعدما حثت هيئة الأمن الوطني أجاباهيان على المثول أمام السلطات، أظهرته وسائل الإعلام المحلية وهو يدخل مبنى لجنة التحقيق بثوبه الرمادي.



وقال أجاباهيان للصحفيين أمس الجمعة: "لم أختبئ قط ولن أختبئ الآن، إنني أقول إن ما يحدث الآن غير قانوني، لم أكن قط أمثل تهديدا لهذا البلد ولست كذلك، إن التهديد الرئيسي نابع من الحكومة".