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مستشار المرشد الإيراني: كنا نعلم أننا سنتعرض لهجوم ووضعنا خطة لمواجهته

09:43 م السبت 28 يونيو 2025

علي شمخاني

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وكالات

قال علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن إسرائيل حاولت اغتياله بسبب الأذى الكبير الذي تسبب به لها، مؤكداً أن طهران كانت على دراية مسبقة بإمكانية تعرضها لهجوم، وقد وضعت خطة كاملة لمواجهته.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أكد شمخاني أن المفاوضات التي جرت مع إيران لم تكن تهدف إلى الوصول إلى اتفاق، بل كانت محاولة لإثارة الفوضى والاحتجاجات في الشارع الإيراني.

وأضاف أن "العدو ظنّ أن بإمكانه تحريك الداخل الإيراني نحو التمرد من خلال عملية واحدة، لكن الشعب الإيراني كان على وعي تام وأفشل هذا المخطط".

وتأتي تصريحات شمخاني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وتكثف الضغوط الداخلية والدولية على طهران في ملفات متعددة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب لدى طهران.

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علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني إسرائيل إيران إيران وإسرائيل
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