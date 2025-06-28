وكالات

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيجري لقاءات مهمة في واشنطن يوم الإثنين المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي بعدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

ووفقاً للصحيفة، ستركز المحادثات على ثلاث ملفات رئيسية: إنهاء الحرب في غزة، والمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب جهود توسيع اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأميركية ستبلغ ديرمر "بضرورة العمل على إنهاء الحرب في غزة، وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وتأجيل مساعي تفكيك حركة حماس في الوقت الراهن".

وتأتي هذه المحادثات في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وتهدئة الأوضاع الميدانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبًا.