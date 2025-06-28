فرنسا ترفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي تحسبًا لموجة حر شديدة

باريس - (د ب أ)

رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا درجة اليقظة إلى مستوى اللون البرتقالي في 53 مدينة في البلاد تحسبا لموجة حر شديدة غدا الأحد.

وتشهد مناطق واسعة من أنحاء فرنسا موجة حر اليوم السبت حيث تراوحت أقصاها بين 34 و38 درجة وناهزت 40 درجة في الجنوب قرب البحر الأبيض المتوسط.

وهناك بالفعل 14 مدينة تشملها درجة يقظة عند اللون البرتقالي اليوم.

وتعد هذه الموجة إحدى اسوأ التقلبات المناخية التي تشهدها فرنسا منذ سنوات، وهي تأتي في أعقاب عواصف ورياح قوية تسببت في وفاة شخصين خلال اليومين الماضيين، وفي أضرار لحقت الأشجار والطرقات وعدد من السيارات والبنايات.

وأوضح معهد الرصد الجوي أن ليلة السبت إلى الأحد ستكون "خانقة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 درجة مئوية في جزء كبير من النصف الجنوبي للبلاد، وبين 22 و25 درجة في الجزء الجنوبي الشرقي، وتصل إلى 26 درجة أو أعلى قليلا قرب البحر الأبيض المتوسط".

ووفق تقديرات المعهد ستتراوح درجات الحرارة يوم الأحد بين 30 و35 درجة مئوية في منطقة إيل دو فرانس، وبين 34 و38 درجة مئوية في ثلثي النصف الجنوبي لفرنسا، بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية قرب البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الصحة إنها ستبث إعلانات بشكل متواتر على مدار يوم الأحد من أجل اتباع القواعد الصحية اللازمة في مثل هذه الموجة.

وتوقع المعهد أن تمتد موجة الحر تدريجيا إلى مناطق في الشمال وأن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.