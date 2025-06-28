وزير الداخلية الإيراني: قواتنا على أهبة الاستعداد للرد على العدو

طهران - (د ب أ)

قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إن الولايات المتحدة وإسرائيل "أثبتتا عدم التزامهما بأي وعود".

وقال مؤمني خلال مراسم تشييع جثامين أشخاص سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، اليوم السبت إن "جميع المسؤولين والقوات المسلحة في البلاد على أهبة الاستعداد، يقظون وأيديهم على الزناد، للرد بقوة إذا ما أقدم العدو على نكث وعده"، وفقا لوكالة مهر للأنباء.

وشدد مؤمني على أن "الشعب أظهر تضامنه وأذهل العالم"، مضيفا: "عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، يضع كل الاختلافات جانبا ويتحد الجميع للدفاع عن البلاد والوطن ووحدة إيران".

وصرح وزير الداخلية قائلا: "اليوم، أثبتت هذه الملحمة العظيمة التي سطرها الشعب في الميدان تمسكه بمبادئه ووحدة إيران وسلامة أراضيها ولا شك أن هذه الملحمة ستترك أثرها اليوم أيضا وسيدرك العدو أي دولة يتعامل معها".

وقال مؤمني: "لقد أثبت الكيان الصهيوني (إسرائيل) أنه لا يفي بوعده وكما أكد المسؤولون والمجلس الأعلى للأمن القومي والجميع، فإن الجميع على أهبة الاستعداد بعيون مفتوحة ويقظة ويد على الزناد لتوجيه رد قوي للغاية إذا ما أقدم العدو على المماطلة مرة أخرى أو نكث بوعده".