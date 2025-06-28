كييف - (د ب أ)

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وسام الحرية الأوكراني لنظيره البولندي المنتهية ولايته أندريه دودا اليوم السبت، خلال زيارته الوداعية إلى كييف.

ويُكرّم هذا الوسام "الجهود الشخصية البارزة" التي بذلها دودا في تعزيز التعاون البولندي الأوكراني، ودعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفقا لمرسوم صادر عن الإدارة الرئاسية في كييف.

وجرى اللقاء بمناسبة يوم الدستور الأوكراني، وتنتهي ولاية دودا في 6 أغسطس، حيث سيخلفه في منصب الرئاسة البولندية الشعبوي كارول نافروتسكي، ووصل دودا إلى كييف صباح السبت في زيارة غير معلنة.

وأظهر مقطع مصور على حسابه في منصة "إكس" لحظة استقباله من قبل وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ثم مشاركته مع زيلينسكي في وضع أكاليل الزهور في موقع تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا أثناء قتالهم ضد الغزو الروسي المستمر، وكان دودا قد زار أوكرانيا عدة مرات ليُظهر تضامنه مع البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن رسالة شكر نشرها سيبيها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد فيها بدودا والشعب البولندي، مؤكدا أنهم "أظهروا دائما تضامنا حقيقيا مع أوكرانيا".

ومنذ بداية الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022، كانت بولندا من أكثر الدول دعما لأوكرانيا.

ويُعد مطار جيشوف - ياسيونكا في جنوب شرق بولندا، بالإضافة إلى خط السكك الحديدية المؤدي إلى الحدود المشتركة، من المسارات الحيوية لنقل المعدات العسكرية الأوروبية والأمريكية إلى أوكرانيا.