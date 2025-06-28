رئيس أوغندا يعلن ترشحه لولاية سابعة

كمبالا(أوغندا)- (أ ب)

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم السبت، ترشحه لولاية سابعة، في خطوة ستقربه من خمسة عقود من السلطة.

وتجاهل موسيفيني/80 عاما/ الدعوات التي تطالبه بالتقاعد، بينما يحذر منتقدون من أنه انحرف نحو الاستبداد، في ظل عدم وجود أي معارضة بشكل فعلي حتى داخل حزبه الحاكم حركة المقاومة الوطنية.

وكان في استقبال موسيفني حشد واسع من أنصاره، أثناء توجهه لاستلام أوراق الترشيح من مكاتب الحزب الحاكم في كامبالا، عاصمة أوغندا.

وكان موسيفيني تولى السلطة أول مرة كقائد لقوة متمردة في عام 1986. ومنذ ذلك الحين، تم انتخابه ست مرات، على الرغم من أن الانتخابات الأخيرة شابها العنف ومزاعم بتزوير الأصوات. وكان خصمه الرئيسي في الانتخابات الأخيرة الفنان الشعبي المعروف باسم بوبي واين، الذي أعلن نفسه أيضا مرشحا في الانتخابات المقرر أن تجرى في يناير عام 2026.