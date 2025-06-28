"في حال حدوثه".. ساعر يربط التطبيع مع سوريا بـ"السيادة على الجولان"

وكالات

في إطار الحديث عن تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن بقاء قوات جيش الاحتلال في مرتفعات الجولان يشكل شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سوريا.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يُعد خطوة ضرورية لإبرام اتفاق معها.

وفي مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، قال ساعر: "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا – في رأيي – أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين".

وجاءت تصريحات ساعر تزامنًا مع ما نقلته القناة العبرية ذاتها عن مصدر سوري مطّلع، توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الحكومتين السورية والإسرائيلية قبل نهاية عام 2025.

وقال المصدر السوري، إن المحادثات بين دمشق وتل أبيب لا تزال جارية برعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشجيع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع، بحسب ما نقلته قناة "i24NEWS".

ووفق المصدر، فإن الاتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من الأراضي السورية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، دون توضيح صريح لمسألة السيادة النهائية عليها.