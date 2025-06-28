أطباء بلا حدود: الفظائع تتكرر في مواقع توزيع الغذاء بغزة

وكالات

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، إسرائيل برفع حصارها عن غزة فورًا والعودة إلى نظام توزيع المساعدات المنسق عبر الأمم المتحدة.

وقالت أطباء بلا حدود، إن الفظائع لا تزال تتكرر في مواقع توزيع الغذاء التابعة للآلية الإسرائيلية الأمريكية، مشيرة إلى أن الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع الغذاء "تنتهك كرامة الفلسطينيين عمدًا".

ومن جانبه، أفاد مجمع ناصر الطبي، اليوم السبت، بسقوط 6 شهداء إثر إطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق إحصاءات السلطات الصحية في غزة، فإن 549 شخصًا استشهدوا قرب مراكز توزيع المساعدات، في المناطق التي كان ينتظر فيها السكان وصول شاحنات الأمم المتحدة المحمّلة بالغذاء منذ 27 مايو فيما تجاوز عدد المصابين أربعة آلاف.